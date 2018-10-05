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Kulu'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Konya’nın Kulu ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Kulu Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ali Edip Budan, Müftü İbrahim Kacaroğlu, protokol mensupları, din görevlileri ve davetliler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinlikte konuşan Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, din görevlilerinin yaptıkları işin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, haftalarını tebrik etti. Program, Müftü İbrahim Kacaroğlu'nun "Din hizmetlerinde gönüllülük” konusunu anlattığı konuşması ile sona erdi.

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