Kulu’da camilerde trafik semineri verildi

Merkezde bulunan 32 cami de Kur’an kursu eğitimi gören 315 öğrenciye Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik memuru Şahin Alp tarafından sinevizyon gösterimi eşliğinde eğitim verildi. Verilen seminerde trafik işaret ve levhaları, emniyet kemerleri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanlarınında konu aldığı bilgiler öğrencilere aktarıldı. Eğitimin sonunda çocuklara defter ve kitaplar için trafik sembolleri taşıyan fotoğraflı etiket dağıtıldı.