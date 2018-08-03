Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 15:20

Kulu’da camilerde trafik semineri verildi

Konya’nın Kulu ilçesinde, merkezde bulunan camiler yaz Kur’an kursu öğrencilerine trafik eğitimi konusunda seminer verildi.

Kulu’da camilerde trafik semineri verildi

03 Ağustos 2018 15:20


Merkezde bulunan 32 cami de Kur’an kursu eğitimi gören 315 öğrenciye Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik memuru Şahin Alp tarafından sinevizyon gösterimi eşliğinde eğitim verildi. Verilen seminerde trafik işaret ve levhaları, emniyet kemerleri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanlarınında konu aldığı bilgiler öğrencilere aktarıldı. Eğitimin sonunda çocuklara defter ve kitaplar için trafik sembolleri taşıyan fotoğraflı etiket dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç