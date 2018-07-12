Kulu’da ev yangını

Yangın, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli vatandaşların kiracı olarak oturduğu müstakil evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 25 kişinin kaldığı belirtilen evde bulunanların zamanında dışarıya çıkmasıyla şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında evde inceleme yapan itfaiye ve polis, yangının prizdeki uzatma kablolarına takılan şarj cihazlarından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.