Kulu'da Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programları Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kıbrıs Gazisi Vahdettin Yücel, “45 yıl önce yapılan Kıbrıs Savaşı'nda yaşadığım bu konuşmayı yaparken duygularımı ifade edemem. Bir Atatürkçü olarak ve Türk Milliyetçisi olarak sizleri buradan bütün gazilerin ölenlerine Allah'tan rahmet, hayatta yaşayanlara uzun ömürler dileğimle hepinize en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Kartal yaparak, “Hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların Gaziler Gününü kutlamanın bir kez daha derin heyecanı içerisindeyiz. Herkes tarafından çok daha iyi bilinmelidir ki bu toprakların bir daha istila edilmesine asla müsamaha etmeyeceğiz. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk milleti tarafından emanet olarak korunacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921'de geçmiş zaferler anısına Sakarya Meydan Muharebesinin Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmiştir. 19 Eylül İstiklal ve Kore gazilerimizin, Kıbrıs ve 15 Temmuz gazilerimize sağlık ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziler Günü daha sonra İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören, 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız ve Kıbrıs Gazisi Vahdettin Yücel'e hediye takdimi yapılmasının ardından sona erdi.

Törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, protokol üyeleri ile sivil ve askeri erkan, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.