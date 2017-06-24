Kulu’da hatimli teravih namazı tamamlandı

Kulu’da beş yıldan bu yana Ramazan ayı süresince hatimli teravih namazı kılınıyor. Yeni Mahalle Hatip Gazi Camisinde beşincisi kılınan hatimli teravih namazının 29. günü olan son teravih namazı sonrası hatim duası yapıldı. Hatim duası, Kululu olan Balıkesir Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından yapıldı. Hatim duasına, Müftü Öcüt ile birlikte Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, 29 gün boyunca değişimli olarak teravih namazı kıldıran imam hatiplerden Emrullah Yazan, Tuncer Bortepe, Merzuk Bülbül, Abuzer Koç ile Eşref Atçı da katıldı.