Kulu'da İlköğretim Haftası kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında Alpaslan İlkokulu bahçesinde program düzenlendi. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Halil Koç'un açılış konuşmasının ardından sınıf öğretmeni Mesude Öz, günün anlam ve önemine bianen bir konuşma yaptı.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan da, yaptığı konuşmada, "Bugün hem çocuklarımızda hem öğretmenlerimizde hem de velilerimizde tahmin ediyorum ki çok güzel bir heyecan var. Okula yeni başlayan kardeşlerimiz, çocuklarımız aramızda. Tabi eğitim önemli, biz eğitimi sadece kelime olarak anlıyoruz. Biraz içeriğinin çok farkında değiliz. Kısmen velilerimizi görüyorum. Daha çok onlara hitap etmek istiyorum. Çocuklarımız bir heyecanla okula başlıyorlar ama bu çocukları bu günlere sizler getirdiniz. Belli zorluk ve sıkıntılarla, uykusuz gecelerle... Bu çocukları dünyaya getirmek anlamlı fakat yeterli değil. Bir insan yetiştiriyoruz, insanı dünyaya getiriyoruz. İnsan olmanın belli gerekli erdemleri var. Biz burada bu şekilde çocuklarımıza bilgiyi öğretmenler aracılığıyla aktarıyoruz" dedi.

Çocukların temelinin sağlam atılmaması durumunda çocuklara bilgi dışında çok aktaracakları bir şeyin olmayacağını ifade eden Kaymakam Budan, "Toplumumuzda son yıllarda maalesef yaşanan belli sıkıntıları

görüyoruz. Vatandaşlarımız öğretmenlerden daha çok öğretmen, hastanelerdeki doktorlardan daha çok doktor, herkes bir işin uzmanı kimse işi ehline bırakmıyor. Başta ailelerimiz olmak üzere çocuklarımız ve öğretmenlerimiz sıralı bir şekilde sorumluluk sahibidirler. Başarı ve başarısızlıklar önce çocuğun kendisi, daha sonra öğretmenleri ve ailesi, okulumuz ortaklaşa bir şekilde üstlenecektir. Biz devletimiz, hükümetimiz olarak bize düşen okullarımızın fiziki ortamını çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin düzgün bir şekilde eğitim almasını sağlayabilmektir. Onların huzur ortamında eğitimini sağlamamız gerekir. Eğitim ve öğretim yılının başarılı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Programa protokol, öğrenci velileri, davetliler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.