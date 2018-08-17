Kulu’da İsveç seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Kulu’dan İsveç’e çalışmak için giderek çifte vatandaşlık hakkı kazananlar için Kulu İsveç Fahri Konsolosluğunda sandık kuruldu. Dün başlayan oy kullanma işlemleri 19 Ağustos tarihinde sona erecek, Kurban Bayramı dolaysıyla verilen aranın ardından 27-28 Ağustos tarihinde tekrar devam edecek.

Kulu Fahri Konsolosluğunda sandık kuruldu

Konuyla ilgili bilgi veren İsveç’in Kulu Fahri konsolosu Erdal Akdeve, “4 gün bayram öncesi 2 günde bayram sonrası olmak üzere İsveç’in Eylül 2018’deki Yerel ve Genel seçimlerine yönelik Kulu’da ve Konya bölgesindeki İsveç vatandaşlarının oy kullanması için konsolosluğumuzda sandık kurulmuştur. Konsolosluğun hem de Büyükelçiliğin resmi görevlileri tarafından bu işlemler yürütülecektir” diye konuştu.

Kulu’nun İsveç’e 52 yıldır göç veren bir ilçe olduğunu ifade eden Akdeve, “Şu an yapılan tahminlere göre 50 bin kadar Kululu İsveç’te yaşamaktadır. Yaz dönemi itibari olması hasebiyle şu an Kulu’da olan İsveç vatandaşları İsveç devletini temsil eden konsoloslukta oy kullanma imkanına sahip olacaklardır. Bizim Kululu olarak hem milletvekili adaylarımız mevcut hem de birçok il genel meclisini ve belediye meclislerinde adaylarımız yer almaktadır. Hatta bazı adaylarımız burada propaganda faaliyetlerini bir aydır yürütmektedirler. Bu bağlamda İsveç seçimlerinde İsveç dışında İsveç seçimlerinin en yoğun yaşandığı yer Kulu olsa gerek diye düşünüyoruz” dedi.

Oy kullanma işlemi başladı

Seçmenlerden Halil İbrahim Küçükgöl ise, “Kulu’daki fahri konsoloslukta oy kullanmak için geldim. İsveç vatandaşlığını alanlar gerek parlamentoda gerekse belediyelerde oy kullanma haklarına sahipler. Bu amaçla biz de bugün geldik oyumuzu kullanacağız. İsveç’in parlamentosuna ve bulunduğumuz bölgedeki belediyenin kimlerin kazanmasını istediği veya bizimle ilgili olarak daha iyi düşünenlere oy vermeye çalışacağız. Milletvekili seçimlerinde Kulu kökenli 3-4 tane arkadaşımız var. Şu aşamada Sultan Kayhan genelde şimdi milletvekili ve tekrar aday Stockholm ilinden 10. sırada. Mutlaka seçilebilir düşüncesindeyim. Şahsen belediye il meclisinde, belediye meclislerinde de birçok tanıdığımız Kulu kökenli arkadaşlarımız var. Onların başarıları için oy kullanacağız” ifadelerini kullandı.

İsveç milletvekili adayı Kulu’da seçim kampanyası yürütüyor

Kulu’da seçim kampanyasını sürdüren Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Sultan Kayhan da, “Seçim bölgem Stockholm 2. kez aday oldum. Milletvekilliğine. Şu an seçimlerimiz var. Kulu Fahri Konsolosluğunda oy kullanma hakkı var İsveç vatandaşlarına. Ben de Kulu’ya aynı İsveç’te yaptığımız gibi seçim kampanyası yapmak için geldim” şeklinde konuştu.

Adaylardan Sultan Kayhan ve Mikail Yüksel de oy verme işlemlerini memleketlerinde takip etmeyi sürdürüyor.