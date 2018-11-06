Kulu'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri Uzman Jandarma 5. Kademi Çavuş Süleyman Poyraz tarafından Yaraşlı Mahallesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Görsel materyallerin de kullanıldığı eğitimlerde öğrencilere, trafik kuralları, okul servis kullanımı, karşıdan karşıya geçme, trafik kazalarını önleme konuları hakkında sinevizyon eşliğinde bilgiler verildi.

Tim komutanı Süleyman Poyraz, trafik eğitim seminerlerinin diğer çevre mahallelerdeki okullarda da devam edeceğini söyledi.