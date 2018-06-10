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10 Haziran 2018 14:36

Kulu’da kamyonetl şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kulu’da kamyonetl şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

10 Haziran 2018 14:36


Kaza saat 13.45’te Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametine hareket halinde olan Gülmehmet Ç. (24) idaresindeki 42 AAU 857 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar attıktan sonra durabilen kamyonetteki sürücü ile Yavuz D. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralıların Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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