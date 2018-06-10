Kulu’da kamyonetl şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza saat 13.45’te Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametine hareket halinde olan Gülmehmet Ç. (24) idaresindeki 42 AAU 857 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar attıktan sonra durabilen kamyonetteki sürücü ile Yavuz D. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralıların Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.