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15 Mayıs 2018 15:42

Kulu’da katledilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya’nın Kulu ilçesinde, İsrail tarafından katledilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kulu’da katledilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Mayıs 2018 15:42


Kulu ilçesinde bulunan camilerde İsrail’in katlettiği Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kulu Merkez Camisinde öğle namazını müteakip Müftü İbrahim Kacaroğlu tarafından cami cemaatine şehitler


için gıyabında cenaze namazı kıldırıldı.


İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu yaptığı konuşmada, "Şafi ve Hambeli mezhebine göre gıyabi cenaze namazı kılınır. Efendimizin hayatında da uygulama vardı. Onun için hep içimiz yanıyor. Filistin’deki şehit kardeşlerimize Rabbimden rahmet, merhamet, bağış diliyorum. Dualarımızda kendimizi düşündüğümüz kadar özellikle bu günlerde Allah’ın lanetlediği topluluk olan Yahudi topluluğunun ve Yahudi vahşet ve zulmünün şerrinden, kötülüklerinden Rabbim Filistinli kardeşlerimizi korusun" dedi.


Namazın ardından cemaat şehit olan Filistinliler için dua okuldu.




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