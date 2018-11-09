Kulu'da Kızılay tarafından kan hizmetleri konulu seminer verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli tarafından kan hizmetleri konulu seminer düzenlendi.

Konya Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli tarafından Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda, sinevizyon gösterimi eşliğinde, muhtarlara, din görevlilerine, okul idarecilerine ve öğretmenlere kan hizmetleri konulu seminer verildi. Seminerde açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Kulu Şube Başkanı Faruk Taner Türk, “Kızılay yetkilileri tarafından yılda yaklaşık 4-5 kez kan bağışı için gelen seyyar araçlarda kan bağışı yapılmakta. Ülke genelinde kan bağışının çocuklarımıza da anlatılarak bilinçlenmelerini arz etmemiz lazım” dedi.

Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Özlem Arslan Kuru ise, sinevizyon gösterimi eşliğinde yaptığı konuşmada, “Kızılay kan hizmetleri olarak ülke genelinde kan ihtiyacını karşılamak üzere ülkenin dört bir yanında ekiplerimizle bulunmaktayız. Konya genelinde kan bağışını davranışa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kulu'da Kaymakamlığın ve tüm Kurumların katkılarıyla bu sene biraz daha fazla bağışı üzerinde duracağız” şeklinde konuştu.

Amaçlarının muhtarlar, din görevlileri, okul idarecilerinin kan bağışını daha iyi anlatmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Özlem Arslan Kuru, “Çocukların okullarda yapmış olacakları faaliyetlerle kan bağışını davranışa dönüştürebilecek olan önemli kişiler olan çocuklarımız büyüklerine son derece duygusal olarak anlatıyorlar. Okullarda gerçekleştireceğimiz bu kampanyalar şenlik havasına dönüşüyor. Kan bağışında bulunacak olan bayanların şehir merkezlerindeki kan alım araçlarına gelmekte çekinmeleri konusunda okullarda bayanlara ait kan alımlarının başlanacağının hazırlık toplantıları içerisindeyiz. Verimli toplantılar olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen seminere, Kulu Kızılay Şube Başkanı Faruk Taner, İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, mahalle muhtarları, din görevlileri, okul idarecileri ve öğretmenlerin katıldı.