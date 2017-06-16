Kulu’da mali müşavirler iftarda buluştu

Bir iş yerinde gerçekleşen iftar programında, mali müşavirler ve muhasebeciler bir araya geldi. Programda konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, iftar vesilesiyle oda üyeleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Özselek, "Ramazan ayınızı tebrik ediyorum hayırlı mübarek olsun. Rabbim Ramazan ayı hürmetine bizlerin birliğimizi dirliğimizi beraberliğimiz bozmasın inşallah. Malumunuz çok zor meşakkatli bir meslek icra ediyoruz. Bir taraftan rutin işlerimizi bir taraftan da değişen mevzuatla boğuşuyoruz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum “dedi.

Konya Vergi Dairesi Grup Müdürü Eyüp Yılmaz ise, böyle bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Konya da bir başarı elde ettiysek gerçekten mali müşavirlerimizin desteği olmadan tek başına olabilecek bir şey değildi. Aynı şeyi 7020 Sayılı Kanunla da istiyoruz” diye konuştu.

İftar yemeğine, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Konya Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, Konya Vergi Dairesi Grup Müdürü Eyüp Yılmaz, Kulu Sosyal Güvenlik Müdürü Erdal Parlak, Kulu Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Kulu Vergi Dairesi Müdürü Rıza Kılıç, SMMMO Kulu Temsilcisi Mahmut Delen, mali müşavirler ve muhasebeciler katıldı.