Kulu’da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Kulu Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Konferans Salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an- Kerim tilavetiyle başladı.

Günün anlam ve önemine dair konuşan Kulu Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Gökkurt, “Bugün çok özel bir günün mutluluğu içerisindeyiz. Ona olan sevgi ve muhabbetimizi, O sevgililer sevgilisine Hamd ve senalar olsun. Biz o Nebi’den sevgiyi öğrendik. Bahçesindeki yetiştirdiği gül cihana huzur verdi, bizlere örnek oldu. İslam dini ve Kur’an dünyaya yayıldı. Güzel Resulü iyi öğrenelim iyi anlayalım. Doğum yıl dönümü İslam alemine hayırlar getirsin” dedi.

İlçe Vaizleri Dilek Soylamış ve Malik Köse’nin konuşmalarının ardından program, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve imamlar Mustafa Sarıkaya, İsa Portakal, Ünal İlci, Şefik Yılmaz, Tolga Çoban tarafından ilahiler okumasıyla sürdü. Peygamberin sözlerinden, orotorya gösterisi, Kur’an’ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlik, davetlilere gül, lokum ikram edilmesi ve Kur’an-ı Kerim meali ile Kur’an yolu Meali isimli kitapların hediye edilmesiyle sona erdi.

Mevlid’i Nebi programına Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, ilçe protokol üyeleri, öğrenci aileleri, okul idarecileri ve çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.