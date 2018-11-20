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Kulu'da Mevlit Kandili idrak edildi

Konya’nın Kulu ilçesinde Mevlit Kandili camileri dolduran cemaat tarafından coşkuyla idrak edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Mevlit Kandili camileri dolduran cemaat tarafından coşkuyla idrak edildi.


Kulu'da vatandaşlar akşam namazını müteakip başta Merkez Cami olmak üzere her mahallede bulunan camileri Mevlit Kandili münasebetiyle doldurdu. Merkez Camisinde din adamları ve cami imamları tarafından Kur'an'ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve salavatlar getirilerek, Mevlit-i Şerif okundu. Ardından Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu tarafından “Hazreti Peygamberimizi ne kadar tanıyoruz?”, “Onu ne kadar seviyoruz?”, “Hazreti Peygamberin hayatındaki yaşantıları”, “Hazreti Muhammed'i ne kadar iyi biliyoruz?”, “Onu doğru anlama, doğru bilme”, “Hazreti Muhammed'in temel prensiplerini yerine getirmek, uymak” konularında vaaz verildi. Müftü Karacoğlu, kandil akşamının iyi değerlendirilmesi gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu.

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