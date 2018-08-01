Kulu’da motosiklet denetimi

Yaz aylarında Kulu’da nüfus artışının etkisiyle trafikte yoğunluğa da neden oldu. Kulu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi, motosikletler üzerine iki gün boyunca uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aşırı hız, daire çizmek, tehlikeli motor kullanmaları, plakasız, evrakları eksik, kasksız, ters yönde gitme, tek teker üzerinde gitme, eksoz patlatma, fazla kişi bindirme ve diğer trafik kurallarına uymamaları nedeniyle 18 motosikleti trafikten men etti. Motosiklet sürücülerine ise 25 bin lira para cezası kesildi. Trafikten men edilen motosikletler oto parka çekilirken, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.