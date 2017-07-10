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10 Temmuz 2017 17:25

Kulu’da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan başkanlığında protokol ve muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Kulu’da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

10 Temmuz 2017 17:25


Toplantıda konuşan İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, mahallelerde mevsimlik tarım işçilerinin, bazı vatandaşlar tarafından dilencilik yapılmasının, çeşitli dernekler adına yardım parası toplanmasının, düğünlerde havai fişek atılmasının, yasak olan konuların muhtarlar tarafından mahalle halkına duyurulması gerektiğini söyledi. Erkaraman ayrıca, tarımsal alanlarda yangına sebep olunulmaması, düğün konvoylarında tehlikeli araç kullandırılmaması, plakasız ve tescilsiz traktör kullandırılmaması konularına da değindi.


Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ise çevre mahallelerde arızalı ve eksik MOBESE kameralarının bakım ve onarımı için belediyeye haber verilmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Yıldız, mevsimlik işçilerin konaklama yerlerindeki kalıntıların temizlenmesi, mahallelerde bozuk olan yolların telafisi için Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçilmesi, içme suları hakkında KOSKİ ile irtibat halinde olunması, mahalle yollarında taş ve beton çeken araçlara tali stabilize yol açılması gibi konuların üzerinde durdu.


İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal da, anız yangınları, biçerdöver kontrolleri, buzağı desteklemeleri, kaçak avcılık yapma, tarımsal kredi borç ertelemeleri hakkında vatandaşlara yardımcı olacakları ve konular hakkında ihbarda bulunmalarını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Kulu’da hafızlık programının geliştirilmesi konusunda talep beklediklerini aktardı. Bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ve diğer ilçelerle yarışa girmekte olduklarını belirten Kaymak, yaz okulu sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin devam ettiğini de dile getirdi. İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı da, 36 mahalleye itfaiye tankeri verildiğini ancak çoğu tankerin atıl durumda bekletildiğine dikkat çekerek, 2016 yılı içerisinde 297 anız yangınına müdahale yapıldığını ve anız yangını hakkında halkın devamlı uyarılarak bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.


İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan da, 15 Temmuz’la ilgili olarak muhtarların ve kurumların duyarlı olması ve 15 Temmuz’da birleşilmesi gerektiğini belirtti. Toplantı, muhtarların istek ve dilekleri ile sona erdi.


Toplantıya, Kaymakam Mehmet Uğur Aslan, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal, İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, diğer protokol üyeleri ile 36 mahalle muhtarı katıldı.




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