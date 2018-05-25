Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 09:56

Kulu’da müstakil evde yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kulu’da müstakil evde yangın

25 Mayıs 2018 09:56


Yangın, saat 04.00 sıralarında Karşıkaya Mahallesi Celalatik Caddesi Fırat Sokak çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hanım T.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev sahibinin evde olmadığını belirleyen itfaiye, kilitli olan kapıyı kırarak içeriye girip yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası evin bir kısmı zarar gördü.


Evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıkıp çıkmadığını araştırıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç