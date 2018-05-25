Kulu’da müstakil evde yangın

Yangın, saat 04.00 sıralarında Karşıkaya Mahallesi Celalatik Caddesi Fırat Sokak çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hanım T.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev sahibinin evde olmadığını belirleyen itfaiye, kilitli olan kapıyı kırarak içeriye girip yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası evin bir kısmı zarar gördü.

Evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıkıp çıkmadığını araştırıyor.