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11 Mayıs 2018 15:41

Kulu’da öğrenci servis araçları denetlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde, trafik ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kulu’da öğrenci servis araçları denetlendi

11 Mayıs 2018 15:41


Kulu genelindeki mahallelerden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları, jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde başta fazla öğrenci bindirme, araç evrak ve belge eksiklikleri, aşırı hız yapanlar, öğrenci servisinde öğrencilerle birlikte sivil vatandaş taşıma, araç içerisinde yüksek sesle müzik çalma, sigara içmek ve diğer araçta bulunması zorunlu olan işaret aletleri ile belgelerin kontrolleri yapıldı. Taşımada yasal kurallara uymayan ve eksik evrak ve belgeleri olanlara yasal cezaların kesildi.




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