Kulu'da öğrenciler ders başı yaptı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2018-2018 Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte 8 bin 692 öğrenci ders başı yaptı.

Kulu ilçesinde öğrenciler 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte 69 okulda, 652 öğretmen ve 8 bin 692 öğrenci ders başı yaptı. Protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 18 Ocak 2019 tarihinde yarıyıl tatiline girileceğini ve 14 Haziran 2019 tarihinde okulların kapacağını söyledi. Kaymak, "2017-18 öğretim yılını akademik ve kültürel başarı hedeflerimize doğru büyük bir adım atarak tamamladık. Kulu'da eğitimin kalitesini artırmak için 652 öğretmenimizle birlikte canla başla mücadele edeceğiz. Öğrencilerimizin kitapları hijyenik bir şekilde masalarının üzerinde olacak. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının akademik ve kültürel başarılara, tatlı rekabetlerle emsal olacağımız bir yıl olmasını ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.