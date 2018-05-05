İlçe genelinde 9 ortaokuldan katılan öğrenciler fuarda yaptıkları projeleri sergiledi.

Programın açılışı 60. Yıl Ortaokulunda yapıldı. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, TÜBİTAK sergisi ile öğrencilerin yaptıkları projelere destek verildiğini belirterek TÜBİTAK’a teşekkür etti. Kaymak, “Kulu’da bu yıl itibariyle 9 okulumuzun TÜBİTAK 4006 projesi kabul oldu. Bu okullarımıza şükranlarımı sunuyorum. Her bir okulumuzun projesine 5 bin TL destek geldi. 9 okulumuzun projesine 45 bin TL destek verildi. TÜBİTAK’a teşekkür ediyorum” dedi.

Programda, öğrencilerin folklor gösterisinin ardından gökyüzüne balon bırakıldı ve 60. Yıl Ortaokulunun hazırladığı resim sergisi gezildi. Bilim fuarına Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdürü Nasuh Talu, Müftü İbrahim Kacaroğlu, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri ve davetliler katıldı.