Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 16:24

Kulu’da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde okul ve ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Kulu’da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

10 Mayıs 2018 16:24


Kulu Mehmet Akif Ersoy Orta Okulunda sosyal etkinlikler kapsamında okul aile birliği öğretmenler ve velilerin işbirliğiyle sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.


Okul Müdürü Ziya Ünver, gerçekleştirilen kermesten toplanan paranın ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanacağını belirtti. Ünver, “Okul ve okulumuzda eğitim ve öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler yararında düzenlediğimiz kermesten elde edilecek olan gelirin tamamı Okul aile birliği hesabına aktarılarak ,okul aile birliği tarafından Okulumuz ve yardım edilmesi gereken öğrencilerimizin giderlerine harcanacak” dedi.


Kermese İlçe Protokolü yanında Siyasi parti ilçe başkanları, çok sayıda halk, kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ve davetliler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
16
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç