Kulu’da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Kulu Mehmet Akif Ersoy Orta Okulunda sosyal etkinlikler kapsamında okul aile birliği öğretmenler ve velilerin işbirliğiyle sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Okul Müdürü Ziya Ünver, gerçekleştirilen kermesten toplanan paranın ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanacağını belirtti. Ünver, “Okul ve okulumuzda eğitim ve öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler yararında düzenlediğimiz kermesten elde edilecek olan gelirin tamamı Okul aile birliği hesabına aktarılarak ,okul aile birliği tarafından Okulumuz ve yardım edilmesi gereken öğrencilerimizin giderlerine harcanacak” dedi.

Kermese İlçe Protokolü yanında Siyasi parti ilçe başkanları, çok sayıda halk, kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ve davetliler katıldı.