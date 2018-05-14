Kulu’da öğrenciler yararına sergi ve kermes

Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Yıl sonu Meslek Sınıfları Bölümleri Sergisi’ ile okul ve öğrenciler yararına kermes düzenlendi. Yıl sonu sergisinde öğrencilerinin başta metal işleri olmak üzere mobilya ile ağaç ahşaptan yaptıkları çeşitli ev eşyaları ayrıca süs eşyaları sergisi açıldı. Yine aynı okul öğrencileri ve okul aile birliği tarafından okul ve ihtiyaç sahibi öğrenciler yararında saç kavurma, döner, börek, çörek ve çeşitli tatlılardan oluşan kermes düzenlendi.

Öğrenciler tarafından yıl boyu yaptıkları demir ve ahşap el işlerinin satışından ve kermesten elde edilecek gelirlerin tamamının okul ve öğrenciler yararına harcanacağını belirten Okul Müdürü Orhan Çöp, sergi ve kermesi her yıl düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Kermese okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.