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05 Eylül 2018 14:33

Kulu’da öğretmenlere trafik eğitimi

Konya’nın Kulu ilçesinde, trafik kazalarının önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla 570 öğretmene verilecek bir haftalık eğitimlere başlandı.

Kulu’da öğretmenlere trafik eğitimi

05 Eylül 2018 14:33


Kulu Anadolu Lisesi çok amaçlı konferans salonunda Kulu Emniyet Müdürlüğü Yol Kullanıcıları Eğiticisi Polis memuru Şahin Alp tarafından, Kulu merkezdeki 66 okulda görev yapan toplam 570 öğretmene trafik eğitimi verilmeye başlandı. Trafik kazalarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli tarih ve saatlerde öğretmenler 1 hafta eğitim görecek. Eğitimler sinevizyon gösterimi eşliğinde anlatımlı olarak verilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan polis memuru Şahin Alp programın amaçlarını açıkladı. Trafik kazalarını önleme planı çerçevesinde araç kullanımı, kaza anı, ilk yardım, 112 ile iletişime geçme, kaza anında alınması gereken önlemler ve diğer yapılması gereken konuların aktarıldığı trafik bilgilendirme dersinin öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda öğrencilerine ders niteliğinde aktarmalarının planlandığı belirtildi.




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