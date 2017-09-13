Kulu’da öğretmenlere yenilenen müfredat tanıtım semineri verildi

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, ilçede branş öğretmenlerine yönelik formatörler tarafından tanıtım seminerleri ve yenilenen müfredatla ilgili bilgi verildiği kaydetti. Eğitim seminerleri, 60. Yıl Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Düden Anadolu Lisesi, Şeyh Edebali Anadolu Lisesi, Merkez İlkokulu ve Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, öğretmenlere yenilenen müfredat çalışmaları, EBA’nın kullanılması, öğretmen strateji belgesi gibi konulara değindi.

Şube Müdürü Funda Durmuş ise, Öğretmen Yerleştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 32 sayfalık Öğretmen Strateji Belgesinin incelenmesine vurgu yaparak, takip edilmesini önerdi.