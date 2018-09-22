Kulu'da okullarda çalışacak 35 personel kura sonucu belirlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde, toplum yararına çalışma programı kapsamında okullarda çalıştırılacak 35 personel kura ile belirlendi.
Konya'nın Kulu ilçesinde, toplum yararına çalışma programı kapsamında okullarda çalıştırılacak 35 personel kura ile belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile İş-Kur arasındaki anlaşma kapsamında ilçedeki okullarda 9 ay süreyle görev yapacak 35 hizmetli personel alımı için 162 başvuru olunca kura çekimi yapıldı. Merkez İlkokulu çok amaçlı konferans salonunda gerçekleşen kura çekimine Kulu Noteri, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İş-Kur temsilcisi ve iş başvurusunda bulunanlar katıldı. Çalışmaya hak kazananlar ve görev yapacakları okul kura ile belirlenirken 1 Ekim 2018 tarihinde iş başı yapacakları bildirildi.