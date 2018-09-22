Kulu'da okullarda çalışacak 35 personel kura sonucu belirlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde, toplum yararına çalışma programı kapsamında okullarda çalıştırılacak 35 personel kura ile belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İş-Kur arasındaki anlaşma kapsamında ilçedeki okullarda 9 ay süreyle görev yapacak 35 hizmetli personel alımı için 162 başvuru olunca kura çekimi yapıldı. Merkez İlkokulu çok amaçlı konferans salonunda gerçekleşen kura çekimine Kulu Noteri, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İş-Kur temsilcisi ve iş başvurusunda bulunanlar katıldı. Çalışmaya hak kazananlar ve görev yapacakları okul kura ile belirlenirken 1 Ekim 2018 tarihinde iş başı yapacakları bildirildi.