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22 Aralık 2016 16:22

Kulu’da okullarda yemekhane denetimi

Kulu’da okullarda yemekhane denetimi

22 Aralık 2016 16:22

Konya’nın Kulu ilçesinde bulanan okullarda yemekhane denetimi gerçekleştirildi.
Yemekhane denetimi Kulu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisi Emre Güngör ve Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş tarafından gerçekleştirildi. Çevre mahallelerden Kulu’ya eğitim ve öğretim görmek için gelen öğrencilerin öğle yemeklerini yedikleri okul yemekhanelerinde gerçekleştirilen denetimle ilgili konuşan Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş, yemekhanelerin hijyenik ortamda olup olmadığı konularında denetleme yapıldığını belirterek, merkezi okulları ziyaret edip yemekhane denetimlerinin yapılıp uyulacak kurallar hakkında okul müdürlerine ve diğer personellere bilgi verdiklerini dile getirdi.



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