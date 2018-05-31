Kulu’da okuma-yazma kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonu ile gerçekleştirilen "Okuma-Yazma Seferberliği" çerçevesinde Kulu ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesinde ikamet eden 10 kadın kursiyer, eğitimlerini tamamladı. Kursiyerlere belgeleri düzenlenen törene Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Çelikkaya, kurs öğretmeni Cengiz Ergen ile davetliler katıldı.

Kursiyerlerin en yaşlısı olan 82 yaşındaki Nergiz Kaya, öğrenmenin yaşı olmaz düşüncesi ile bu yaşta okuma yazma öğrendiğini söyleyerek, "Kulu Mevlana İlkokulu müdürü Cengiz Ergen tarafından verilen eğitim ile mahallemizde bulunan 10 okur yazar olmayan biz bayanlara okuma ve yazmayı öğretti başta Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere bizlere bu fırsatı vererek okumayı, yazmayı öğretenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Sertifika dağıtım programının ardından mahalle muhtarı Hasan Ok tarafından kursiyerlere çeşitli hediyeler verildi.