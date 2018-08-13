Kulu’da saman balyaları yandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi yakınında bulunan Mehmet Günay’a ait çiftlikte depolanmış vaziyette bulunan saman balyalarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar mal sahibi ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının gerçekleştiği depoya gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 22 bin balya samanın zarar gördüğü ve büyük çapta maddi zarar meydana geldiği belirtildi. Çiftlikte bulunan saman balyası deposu yakınındaki ağıllar son anda yanmaktan kurtulurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.