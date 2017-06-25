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25 Haziran 2017 10:32

Kulu’da şüpheli ölüm

Konya’nın Kulu ilçesinde 75 yaşındaki adam, girdiği banyoda yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Kulu’da şüpheli ölüm

25 Haziran 2017 10:32


Edinilen bilgiye göre, Şerefli Mahallesinde ikamet eden 75 yaşındaki Ali Öztürk, yakınları tarafından banyoda hareketsiz bir şekilde bulundu. Çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğinin belirlendi. Yaşlı adaman ölümünün şüpheli bulunması üzerine polise haber verildi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanedeki ön otopsisinin ardından yaşlı adamın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildiği öğrenildi.




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