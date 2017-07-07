Kulu’da tarımsal mahsul hasadı başladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulu Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan, güzden çimlenmenin olmaması nedeniyle buğday rekoltesinde düşüş görüleceğini, dekara 200 - 250 kilogram buğday, 200-400 kilogram arpa rekoltesi beklediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, çiftçilerin ürünlerini değerinde pazarlaması için ilçede yetki alan üç lisanslı depo sayesinde sıkıntı çekilmeyeceğini ifade ederek, “Üreticilerimizin lisanslı depoların avantajlarını kullanabilecekler ayrıca yüzde 2 olan stopaj vergisi de alınmayacaktır. 2017 yılında arpa, buğdayın yanında anızlarımızın değerlendirilerek, yaklaşık 40 bin dekar kimyon, 15 bin 578 dekar yeşil mercimek, 3 bin 901 dekar kırmızı mercimek, 4 bin 989 dekar nohut, 164 bin dekar arpa, 13 bin 750 dekar yulaf ve 465 bin dekar buğday ekilmiştir” dedi. Başkan Erdoğan, 2017 yılı hasat ve taşıma ücretlerinin fiyatlarından da bahsederek, “Arpa-Buğday hasadı biçerdöver dekara 9,5 TL, yolunan kimyonun biçere hasadı dekara 16 TL, destelerin biçerdövere atılması için işçi ücreti dekara 7,5 TL, mercimek yolumu dekara 100 TL, kimyon yolumu dekara 55 TL, 10 teker seferi 350 TL, 40 ayak seferi 400 TL” şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, çiftçilerin hasat döneminde dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Biçerdöverlerin yüzde 2’den fazla tane kaybı olmamalı ve 15 santimetreden yüksek biçilmemelidir. Sürücü yanında sürücü belgesi ve yangın söndürme araçlarının kontrol etmeli, anız yangınlarının önlenmesi, anızların değerlendirilmesi, römorkların özellikle geceleri ışıklı ve reflektörlü trafiğe çıkması, 2 römorktan fazla römork takılmaması gerekmektedir" diye konuştu.