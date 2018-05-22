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22 Mayıs 2018 13:51

Kulu’da temel atma programı

Konya’nın Kulu ilçesinde cami, kütüphane ve öğretmenevinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kulu’da temel atma programı

22 Mayıs 2018 13:51


Kırkahvesi mevkiinde eski yerine yapılacak olan Halime Hatun Kubbeli Caminin temel atma töreni Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Müftü İbrahim Kacaroğlu’nun duasının ardından camiye büyük katkısı bulunan Hasan Kaya’ya plaket, Cami Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Bekir Yüksel’e de belge takdim edildi. Temel atma törenine AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Halil Etyemez, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve protokol üyeleri katıldı.


Cami Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Bekir Yüksel, yerine yenisi inşa edilecek caminin Selçuklu mimarisi olacağı belirterek, caminin kullanım alanının genişletilerek, 430 metre kareye çıkarılacağını söyledi. Cami de aynı anda bin 100 metrekare namaz kılma alanına ulaşılacağını ifade eden Yüksel, iki minaresi olacak caminin 3 kattan oluşacağını ve 2019 yılı sonlarına doğru ibadete açılacağını kaydetti.


AK Parti Konya Millet Vekilleri Abdullah Ağralı ve Halil Etyemez ve diğer protokol üyeleri caminin hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.


Cami temel atma töreninin ardından protokol üyeleri otogar yanında bulunan 3 bin metrekare alana yapılacak olan öğretmenevi ve kütüphanenin temel atma programına katıldı.




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