Kulu'da trafik güvenliği uygulaması yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarını önleme kapsamında trafik güvenliği uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarını önleme kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Kulu ilçesinde de trafik güvenliği uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan ve 11 personelin katılımıyla Ankara-Konya yol güzergahı Kulu girişinde araçlar durduruldu. Uygulamalarda, emniyet kemeri, cep telefonu, şerit değiştirme, makas atma, tehlikeli araç kullanma konusunda denetimler yapılırken, şüpheli görülen araçlar, araç sürücüleri ile araçta yolculuk yapan şahıslarda incelendi. Uygulamaların günün çeşitli saatlerinde devam edeceği, yasal durumlar dışında olan her türlü olumsuzluklara karşı gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedildi.