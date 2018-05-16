Kulu’da Trafik Haftası etkinlikleri

Kulu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda öğrencilere trafik memuru Şahin Alp tarafından sunum gerçekleştirildi. Meydana gelen trafik kazaları ile ilgili sinevizyon gösterimi eşliğinde yapılan sunumlarla trafik kazalarının oluşumu hakkında seminer verdi. Sürücülerin tedbirli olmaları ve yayaların ise kurallara uyarak olası hatalara kapılmamalarını konu alan seminerde, öğrencilere Kulu ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarının yer aldığı MOBESE kamera kayıtları izletildi.

MOBESE kayıtlarının izletilerek bilinçlendirme sağlandığını belirten polis memuru Şahin Alp, öğrencilere Trafik Haftası etkinliğinde bu acı durumları izleterek daha dikkatli olmaları ve kazaların nelerden ve nasıl kaynaklandığını görüntülerle anlatımlı olarak izletmenin yararlı olacağını kaydetti.