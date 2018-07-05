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05 Temmuz 2018 16:55

Kulu’da trafik kazaları: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kulu’da trafik kazaları: 4 yaralı

05 Temmuz 2018 16:55


İlk kaza, saat 15.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin K. (30) idaresindeki 10 HY 290 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü ile eşi Rüveyda K. (29), çocukları A.K. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Diğer kaza ise, ilçeye bağlı Akin Mahallesinde meydana geldi. Tarlada traktörü ile çalışan Cafer T. (76)’nin kullandığı traktör, sürücünün girdiği şeker koması sonrası kontrolden çıkarak devrildi. Takla atan traktörün sürücüsü Cafer T. yaralandı. Tarlada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Cafer T., Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.




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