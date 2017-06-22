Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Kulu’ya bağlı Tuzyaka Mahallesi ile Bozan Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası olmayan motosiklet ile tarla yolunda seyir halinde olan 16 yaşındaki İ.K, motosikleti kuma kaptırdı. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan İ.K. yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Kazanın 112 Acil Servise bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan İ.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.