Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 10:44

Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

22 Haziran 2017 10:44


Kaza, Kulu’ya bağlı Tuzyaka Mahallesi ile Bozan Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası olmayan motosiklet ile tarla yolunda seyir halinde olan 16 yaşındaki İ.K, motosikleti kuma kaptırdı. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan İ.K. yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Kazanın 112 Acil Servise bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan İ.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:03
  • İkindi :16:57
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!