Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 11:08

Kulu’da trafik kazası 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kulu’da trafik kazası 1 yaralı

13 Temmuz 2017 11:08


Kaza, 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan E.’ye ait park halinde bulunan 42 M 1997 plakalı otomobile, sürücü belgesi olmadığı öğrenilen E.T.T.’nin (35) kullandığı 42 GB 750 plakalı motosiklet çarptı. Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Yaralı E.T.T. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:07
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:21
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!