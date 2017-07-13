Kulu’da trafik kazası 1 yaralı

Kaza, 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan E.’ye ait park halinde bulunan 42 M 1997 plakalı otomobile, sürücü belgesi olmadığı öğrenilen E.T.T.’nin (35) kullandığı 42 GB 750 plakalı motosiklet çarptı. Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Yaralı E.T.T. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.