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24 Ağustos 2018 10:47

Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

24 Ağustos 2018 10:47


Kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesinden Doğutepe Mahallesine gitmekte olan plakası, markası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, aynı istikamette plakasız motosikleti ile seyreden Serdal A’ya (18) çarparak kaza yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı Serdal A. Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç burada yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.


Kazaya sebep olan ve kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.




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