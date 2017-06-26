Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 11:19

Kulu’da trafik kazası 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kulu’da trafik kazası 3 yaralı

26 Haziran 2017 11:19


Kaza, dün gece saatlerinde Kulu-Ankara karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. idaresindeki 42 M 7790 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 06 TAV 02 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikametten gelen M.S. idaresindeki 16 CTE 92 plakalı otomobilde önce araca ardından da ağaca çarptı. Park halindeki otomobil, çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvarlandı. Kazada park halindeki araca çarpan otomobil sürücüleri C.Ş. ve M.S. ile yolculardan Ç.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Yaralı sürücülerden C.Ş.’nin alkollü olduğu öne sürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!