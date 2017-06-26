Kulu’da trafik kazası 3 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Kulu-Ankara karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. idaresindeki 42 M 7790 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 06 TAV 02 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikametten gelen M.S. idaresindeki 16 CTE 92 plakalı otomobilde önce araca ardından da ağaca çarptı. Park halindeki otomobil, çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvarlandı. Kazada park halindeki araca çarpan otomobil sürücüleri C.Ş. ve M.S. ile yolculardan Ç.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Yaralı sürücülerden C.Ş.’nin alkollü olduğu öne sürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.