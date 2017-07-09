Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 14:22

Kulu’da trafik kazası: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kulu’da trafik kazası: 3 yaralı

09 Temmuz 2017 14:22


Kaza, saat 08.45 sıralarında Kulu-Konya Karayolu Katır Tepesi mevkisi Sanayi Sitesi Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesinden Kulu istikametine gitmekte olan Hamdi Irmak’ın kullandığı arkasında traktör römorku bağlı olan biçerdöver, kontrolsüz bir şekilde yol ortasına çıktı. Kontrolsüz çıkan biçerdövere Kulu’dan Konya istikametine seyir halinde olan Mehmet Aslan idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu otomobil refüje çıkarak yaklaşık 40 metre sürüklenerek durabildi. Yol ortasında kalan biçerdövere bağlı römorka da yine Kulu’dan Konya’ya gitmekte olan Mehmet Öztürk’ün kullandığı 33 L 7729 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonucu römork devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kazada yabancı plakalı otomobilde bulunan Oya ve Hatice Aslan ile biçerdöver sürücüsü Hamdi Irmak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Oya ve Hatice Aslan yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    32°C
  • Salı
    Açık
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!