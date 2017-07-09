Kulu’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, saat 08.45 sıralarında Kulu-Konya Karayolu Katır Tepesi mevkisi Sanayi Sitesi Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesinden Kulu istikametine gitmekte olan Hamdi Irmak’ın kullandığı arkasında traktör römorku bağlı olan biçerdöver, kontrolsüz bir şekilde yol ortasına çıktı. Kontrolsüz çıkan biçerdövere Kulu’dan Konya istikametine seyir halinde olan Mehmet Aslan idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu otomobil refüje çıkarak yaklaşık 40 metre sürüklenerek durabildi. Yol ortasında kalan biçerdövere bağlı römorka da yine Kulu’dan Konya’ya gitmekte olan Mehmet Öztürk’ün kullandığı 33 L 7729 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonucu römork devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kazada yabancı plakalı otomobilde bulunan Oya ve Hatice Aslan ile biçerdöver sürücüsü Hamdi Irmak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Oya ve Hatice Aslan yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.