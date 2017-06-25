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25 Haziran 2017 09:57

Kulu’da trafik kazası: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kulu’da trafik kazası: 4 yaralı

25 Haziran 2017 09:57


Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Alpaslan Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 33 DTU 77 plakalı hafif ticari araç ile M.Y. idaresindeki 42 GD 999 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 33 DTU 77 plakalı araç kontrolden çıkıp devrilerek ters döndü. Kazada ters dönen araçta bulunan aynı aileden M.A.D. (5), İ.D. (19) Y.D. (22) ile L.D. (49) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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