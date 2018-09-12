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Kulu'da Türkiye Güven Huzur-5 ygulaması yapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Türkiye Güven Huzur-5 uygulaması yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Türkiye Güven Huzur-5 uygulaması yapıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan uygulama Kulu'da da gerçekleştirildi. Olof Palme Bulvarında yapılan uygulamaya Kulu Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik ve asayiş ekiplerinden oluşan 36 personel katıldı. Uygulamada, başta otomobiller olmak üzere şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerdeki yolcuların GBT ve kimlik sorgulamaları ile araçların plaka sorgulamaları yapıldı. Uygulama sırasında bazı araç sürücüleri ve yolculuk yapanlar da araçtan indirilerek üst araması yapılırken, araç ve otobüs bagajlarında da kontroller gerçekleştirildi.

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