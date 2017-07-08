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08 Temmuz 2017 14:06

Kulu’da uygulamalı girişimcilik kursu devam ediyor

Konya’nın Kulu ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde (HEM) uygulamalı girişimcilik kursu devam ediyor.

Kulu’da uygulamalı girişimcilik kursu devam ediyor

08 Temmuz 2017 14:06


Kulu HEM’de 4 ayrı gruptan oluşan yaklaşık 110 kursiyerin katıldığı uygulamalı girişimcilik kursu hakkında bilgi veren HEM Müdürü Çetin Çelikkaya, "Dört ayrı gruptan oluşan ve her grupta 27 kadın ve erkek kursiyer 4 gün içerisinde 32’şer saat eğitim alıyor. Kurslar, Selçuk Üniversitesinden öğretim görevlisi tarafından veriliyor. Kurslara, Kulu merkez dahil olmak üzere çevre il ve ilçelerden de katılımlar ile devam ediliyor. Girişimcilik kurslarına katılmak isteyen adayların kayıtlarını yaptırmaları için en kısa zamanda müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.




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