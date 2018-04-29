Kulu’da yağmur duası

Kulu’nun Bozan Mahallesinde ikamet eden yaklaşık 900 kişinin katılımıyla yağmur duası gerçekleştirildi. İlk tarım hasılatına başlanan bölge olan Kulu’ya bağlı Bozan Mahallesindeki kırsal alanlarda her yıl olduğu gibi bugünde ekili bulunan tarım alanlarında mahsullerin yağmura ihtiyaç duyması ve daha iyi gelişebilmesi ve kuraklığın yaşanması nedeniyle yağmur duası yapıldı.

Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu’nun vaaz verdiği yağmur duasında, Kululu vatandaşlar ekili tarımsal alanlar için yağmur duası ve Türkiye’nin iç ve dış düşmanlardan temizlenmesi, huzur ve refah içerisinde yaşaması için ellerini semaya açarak dualar etti. Dua sonrasında Mahalle Muhtarı Selahattin Dalfidan tarafından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.