Kulu’da yardım derneğinden iftar

Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı bu yılda gerçekleştirildi. Merkez cami önünde yaklaşık 850 kişiye iftar verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda yardımsever vatandaşların katkılarıyla iftar programı düzenlediklerini ifade eden dernek başkanı Dr. Murat Tütüncü, vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Her yıl iftarda buluşmaya devam edeceklerini kaydeden Tütüncü, yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.