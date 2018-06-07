Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 13:25

Kulu’da yardım derneğinden iftar

Konya’nın Kulu ilçesinde, Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yaklaşık 850 kişiye iftar verdi.

Kulu’da yardım derneğinden iftar

07 Haziran 2018 13:25


Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı bu yılda gerçekleştirildi. Merkez cami önünde yaklaşık 850 kişiye iftar verildi.


Her yıl olduğu gibi bu yılda yardımsever vatandaşların katkılarıyla iftar programı düzenlediklerini ifade eden dernek başkanı Dr. Murat Tütüncü, vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Her yıl iftarda buluşmaya devam edeceklerini kaydeden Tütüncü, yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç