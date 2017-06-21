Kulu’da Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden iftar

Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği sekizincisini düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kulu Merkez İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Dernek Başkanı Murat Tütüncü, iftar programına yaklaşık bin 150 kişinin katıldığını söyledi. Dr. Tütüncü, “Sevgi ve paylaşma ayı olan Ramazan ayındaki iftar programımızın hazırlanmasında emek ve gayretini esirgemeyen dernek yönetim kurulu ve üyelerimize, kadın kollarımıza, 8 yıldır hiç üşenmeden yemeklerimizi hazırlayan Hacı usta ve ekibine, iftar yemeklerinde katkıları olan esnaf ve halkımıza teşekkür ederim. Huzur barış ve sevgi dolu yeni Ramazanlara kavuşmak dileğiyle tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım” dedi.

İftar programı ilahi dinletisi ile sona erdi.