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23 Aralık 2016 11:41

Kulu’da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kulu’da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

23 Aralık 2016 11:41

Konya’nın Kulu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkilerken, görevliler cadde ve yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Kulu’da iki gün önce başlayan kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İki gün önce şiddetli bir şekilde kendini gösteren kar yağışı yolları tıkamasının yanı sıra buzlanmalara ve don olaylarına sebep oldu. Buzlanmalar maddi hasarlı trafik kazalarının oluşmasına sebep oldu. Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, Makas-Ankara gidiş yönü ile Makas-Cihanbeyli yönünü yoğun kar yağışı dolayısıyla kapandığını ifade edildi. Kazaların önlenmesi için karayolları ekipleri tarafından kar temizleme ve tuzlama çalışmasının devam ettiği belirtilirken, tonajlı ağır vasıta araçların ve otobüslerin lastiklerine zincir takmaları konusunda sürücüler de uyarıldı.



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