Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 12:28

Kulu’daki Nogay Türklerinden Zeytin Dalı Harekatı’na bayraklı destek

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan Nogay Türkleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla 12 metre yüksekliğinde Türk bayrağını dualarla mahalle girişine dikti.

Kulu’daki Nogay Türklerinden Zeytin Dalı Harekatı’na bayraklı destek

26 Şubat 2018 12:28


Kulu’ya bağlı Köstengil Mahallesinde yaşayan ve yaklaşık 40-50 haneden oluşan Nogay Türkleri, mahalle girişine 12 metre yüksekliğinde 3X2 metre çapındaki Türk bayrağını Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla ‘biz de varız’ diyerek gönlere dualarla çekti.


Köstengil Mahalle Muhtarı Sadık Berkcan, 12 metre yüksekliğindeki bayrak direğini mahalle girişine ve mahalle hizmet binasına dualarla çektiklerini belirterek, atalarının 1870’li yıllarda, Dağıstan Cumhuriyetinden, Türkiye’ye gelerek yerleşmiş olduklarına söyledi. Muhtar Berkcan, Çanakkale Savaşı’nda, aynı köyden savaşa katılan 80 delikanlıdan savaş sonrası ancak 3 kişinin geri döndüğü ve diğerlerinin akıbetlerinin belli olmadığını belirterek, “Her şey vatan için. Biz Nogay Türkleriyiz. Özümüze bağlıyız. Bizim bu köyümüzde bu zamana kadar hiç bir suç işlenmiş. Köyümüze herhangi bir adli vaka olarak jandarma veya polis gelmiş değildir. Köyümüzde şu anda 45-50 hane ikamet etmekte. Aslında çok kalabalığız. Ancak, Ankara, Konya ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamaktalar. Yalnız yaz aylarında tatillerini geçirmeye geldiklerinde mahallemiz kalabalık oluyor” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç