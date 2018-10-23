Kulu'daki ortaokulda yangın tatbikatı yapıldı

Yıl Ortaokulunda kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Karşıyaka Mahallesinde 740 öğrencinin eğitim gördüğü 60. Yıl Ortaokulunda yangın gerçeğini aratmayan kurtarma yangın tatbikatı yapıldı. Olası yangında okulun üst katlarında mahsur kalan öğrenciler, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Okul bahçesinde de ateş yakılarak, olası yangınlarda nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, tatbikatta olası yangınlarda nelerin yapılması gerektiğini, tahliye sırasında da nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında bilgiler verdi.

İl Sağlık Güvenlik Uzmanı Yaşar Çimen de, yangın ve kurtarma ile ilgili yapılması gereken ilk öncelikler hakkında bilgi verdi.

Tatbikata, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, İl Sağlık Güvenlik Uzmanı Yaşar Çimen, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.