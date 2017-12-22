Kululu Sultan Kayhan, İsveç’te yeniden milletvekili adayı

sıradan yeniden milletvekili adayı gösterildi.

Partinin Stockholm’de düzenlenen seçim kurultayında, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Sultan Kayhan, 10. sıradan milletvekili adayı gösterildi. 2014 genel seçimlerinde Sosyal Demokrat İşçi Partisinden 12. sıradan milletvekili adayı gösterilen Kayhan, seçilememiş ama yedek sırada milletvekili adayı olarak listede yer almıştı.

Adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki genç siyasetçi Sultan Kayhan, seçilme şansı yüksek bir sıradan milletvekili adayı gösterildiği için mutlu olduğunu belirterek, kendisini destekleyen delegelere teşekkür etti. Mart ayından beri milletvekili görevini yürüttüğünü belirten Kayhan, "2017’nin Mart ayından bu yana milletvekili görevini yürütüyorum. 2010 yılında Sosyal Demokrat Partisinde siyasete başladım. İlk başta Stockholm Belediyesinde görev aldım. 2014 genel seçimlerinde partimden 12. sırada milletvekili adayı oldum. Seçimlerden sonra hemen milletvekili olarak parlamentoya giremedim. Yedek milletvekili sırasındaydım. Geçen Mart ayında bir milletvekilinin başka bir göreve geçmesi üzerine onun yerine mecliste milletvekili olarak göreve başladım. Dokuz ay sonraki yapılacak seçimlerde ise partim beni Stockholm’den 10. sırada milletvekili adayı gösterdi” dedi.

9 aylık milletvekilliği performansı ile hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Kayhan, mecliste görev aldığı 9 aylık dönemi de değerlendirerek, "İlk önce Adalet Komisyonunda yer aldım. Bu görevim terörizm ve gençlerin işlediği suçlarla ilgiliydi. İkinci olarak da Sosyal Komisyonda yer aldım. Orada da, sağlık üzerine görev yaptım. Komisyon dışında da refah sistemi ile ilgili çalışmalarım oldu. Kadın-erkek eşitliği üzerine çalıştım. Eğer gelecek seçimde tekrar milletvekili seçilirsem, tekrar refah sistemi üzerine çalışma yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Her yıl Türkiye’ye geldiğini de belirten Kayhan, "1960’lı yılların sonunda babam Konya’nın Kulu ilçesinden İsveç’e gelerek yerleşmiş. Annem de Isparta’dan gelerek buraya yerleşmiş ve babamla evlenmiş. İlk Kululu kadın bir milletvekili olarak da parlamentoda görev yapıyorum. Stockholm’de doğdum ama her yıl Türkiye’ye tatil için gidiyorum. Bu yaz da Kulu’yu ziyaret etmeyi düşünüyorum. Burada Türkiye’den gelen ya da göçmen kökenli bayanların da beni örnek alıp, ’Biz de yapabiliriz, daha iyi yapabiliriz’ şeklinde düşünmelerini isterim’’ dedi.

Konya Kulu’dan İsveç’te üç milletvekili adayı

Geçen ay, sağ Liberal Merkez Partisi tarafından Göteborg kentinden birinci sırada yine Türk kökenli Kululu siyasetçi Mikail Yüksel (35) birinci sıradan milletvekili adayı gösterilirken, aynı partiden Linköping kenti Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanı Kululu Muharrem Demirok (42), Östergötland bölgesi ikinci sıra milletvekili adayı gösterildi. Konya’nın Kulu ilçesinden gelen bu 3 genç siyasetçinin de üst sıralarda milletvekili adayı olmasının İsveç’te dikkat çektiği öğrenildi.