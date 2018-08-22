Kurban Bayramı’nda itfaiye ve hastane ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, Konya Numune Hastanesi’ni ziyaret ederek hastanede görev yapan doktor ve personeller ile hastanede tedavi gören hastalarla bayramlaştı. Hastalarla tek tek ilgilenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Heyet ardından Meram İtfaiye Merkezi’ne de bayram ziyareti gerçekleştirdi. Meram İtfaiye Merkezi personeliyle bayramlaşan ve çalışmaları hakkında bilgi alan Usta, Konya merkez ve ilçelerdeki istasyonlarda görev yapan itfaiye personelinin de bayramını telsizle kutladı.